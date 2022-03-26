У Приморську росіяни забрали у невідомому напрямку активіста Овсяннікова, - журналістка
Ранком суботи, 26 березня 2022 року, у місті Приморську Запорізької області, що поблизу Бердянська, російські окупанти прийшли до громадського активіста, співзасновника молодіжного центру "Портал Це" Костянтина Овсяннікова
Про це із посиланням на заяву журналістки Ірини Ромалійської, що сама є родом з Приморська, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні вранці окупанти прийшли до Костянтина Овсяннікова. Забрали. Де він та що з ним зараз ніхто не знає.
Костя - громадянський активіст. Співзасновник молодіжного центру "Портал Це". Я була в них цього літа. Хлопці створили круте місце. Там вивчали історію рідних місць. Там друкували для школярів знаки, що світяться в темряві, на 3D принтері. Там читали. Там співали", - зазначає Ромалійська.
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За її словами, до самого приміщення "Порталу" прийшли на другий день окупації.
"Щось там забрали. І написали на двері "Міни", - додає журналістка.
"Сьогодні забрали Костю.
Костю, тримайся, будь ласка. Мій рідний Приморськ, тримайся, будь ласка", - наголошує Іриан Ромалійська.
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