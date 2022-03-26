У Приморську росіяни забрали у невідомому напрямку активіста Овсяннікова, - журналістка

Про це із посиланням на заяву журналістки Ірини Ромалійської, що сама є родом з Приморська, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні вранці окупанти прийшли до Костянтина Овсяннікова. Забрали. Де він та що з ним зараз ніхто не знає.



Костя - громадянський активіст. Співзасновник молодіжного центру "Портал Це". Я була в них цього літа. Хлопці створили круте місце. Там вивчали історію рідних місць. Там друкували для школярів знаки, що світяться в темряві, на 3D принтері. Там читали. Там співали", - зазначає Ромалійська.



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За її словами, до самого приміщення "Порталу" прийшли на другий день окупації.



"Щось там забрали. І написали на двері "Міни", - додає журналістка.



"Сьогодні забрали Костю.



Костю, тримайся, будь ласка. Мій рідний Приморськ, тримайся, будь ласка", - наголошує Іриан Ромалійська.





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