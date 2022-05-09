У Путіна не було причин ні заявити про перемогу, ні оголошувати війну, – посол США в ООН про виступ Путіна на 9 травня
Російський президент у промові на 9 травня не мав підстав ні заявити про перемогу над Україною, ні офіційно оголосити війну
Так посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала промову Путіна на 9 травня, повідомляє CNN.
"У Путіна не було причин ні заявляти про перемогу, ні оголошувати війну, яку він веде вже більш як два місяці", – сказала пані посол.
Вона однією з перших в адміністрації Байдена відреагувала на промову російського президента на "параді перемоги" у Москві.
Втім, про відведення військ Путін теж не заявив, як і про домовленності з Україною, що може свідчити, на думку Томас-Грінфілд, про потенціал цієї війни перетворитися на затяжну і тривати ще кілька місяців.
- Нагадаємо, Володимир Путін на "параді перемоги" у Москві заявив, що ополченці Донбасу разом із ЗС РФ борються на своїй землі.
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