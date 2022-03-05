У Путіна складають список країн, які ввели санкції проти Росії

Про це повідомляє РІА Новості, інформує Еспресо.TV

"Путін доручив кабміну за два дні скласти список країн, які запровадили санкції проти Росії, її компаній, організацій та фізосіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну десятки країн наклали потужні санкції на Росію. Також чимало компаній заявили, що залишають ринок агресора через солідарність з Україною та незгоду з політикою Росії. Накладені санкції вже поставили Росію на межу дефолту.

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