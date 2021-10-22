У Путіна зірвало дах. У Москві вітром здуло частину кремлівської стіни

Про це передають росЗМІ.

Через сильний вітер зі стіни московського Кремля зірвало частину.

За словами начальника відділу зі зв'язків з пресою і громадськістю Федеральної служби охорони (ФСО) Дениса Симонова, при цьому ніхто не постраждав.



"На ділянці стіни від Спаської до Сенатської вежі ведуться реставраційні роботи, які на час сильного вітру були припинені", - повідомив він.



Інцидент зняли на відео очевидці.









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