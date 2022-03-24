У п'яти районах Києва працюють міні-ярмарки: адреси

Про це повідомляють у КМДА.



Сьогодні, 24 березня, в Києві до 13:00 працюють 8 продуктових міні-ярмарків (до 5-7 наметів) у п’яти районах міста.



Зокрема, ярмарки працюють за адресами:

Голосіївський район – вул. Ломоносова у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської (на мапі вул. Ломоносова, 5), вул. Новопирогівська, 25, вул. Лятошинського, 14;

Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;

Подільський район – вул. Верхній Вал, 26;

Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;

Шевченківський район – вул. Татарська, 3.

Нагадаємо, КМДА оприлюднила оновлений з 24 березня розклад руху наземного транспорту в Києві.

Додамо, окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків.

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"На міні-ярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Наголошуємо, оскільки місто живе в умовах воєнного стану, графік роботи міні-ярмарків може оперативно змінюватися", – додають у повідомленні.