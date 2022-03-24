У п'яти районах Києва працюють міні-ярмарки: адреси
Ярмарки проходять у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Працюватимуть вони до 13:00.
Про це повідомляють у КМДА.
Сьогодні, 24 березня, в Києві до 13:00 працюють 8 продуктових міні-ярмарків (до 5-7 наметів) у п’яти районах міста.
Зокрема, ярмарки працюють за адресами:
- Голосіївський район – вул. Ломоносова у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської (на мапі вул. Ломоносова, 5), вул. Новопирогівська, 25, вул. Лятошинського, 14;
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
- Подільський район – вул. Верхній Вал, 26;
- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;
- Шевченківський район – вул. Татарська, 3.
- Нагадаємо, КМДА оприлюднила оновлений з 24 березня розклад руху наземного транспорту в Києві.
- Додамо, окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків.
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