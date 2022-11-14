Відповідний проєкт постанови №8203 розміщено на сайті парламенту.

Група нардепів на чолі зі спікером ВР Русланом Стефанчуком хочуть запропонувати державам G20 виключити Росію зі свого складу "як таку, що не відповідає цілям і принципам G20", а також засудити дії РФ, спрямовані на знищення України, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Також депутати вважають за необхідне посилити санкційний тиск на Росію, щоби зупинити війну і глобальну світову кризу, створену державою-агресором.

Саміт G20 пройде 15-16 листопада на Балі (Індонезія).

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb