У Раді зареєстрували законопроєкт про впровадження звання батька-героя

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.



Згідно з даними, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання “Батько-герой” переданий на розгляд керівництву. Його текст наразі не опублікований.



Зазначимо, законопроєкт зареєстрували 43 народних депутата від партій "Слуга народу", "Голос" та депутатської групи "Довіра".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb