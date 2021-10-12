У Раді зареєстрували законопроєкт про впровадження звання батька-героя
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується впровадити в Україні почесне звання "Батько-герой"
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Згідно з даними, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання “Батько-герой” переданий на розгляд керівництву. Його текст наразі не опублікований.
Зазначимо, законопроєкт зареєстрували 43 народних депутата від партій "Слуга народу", "Голос" та депутатської групи "Довіра".
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