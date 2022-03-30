У Раді зареєстрували законопроект про збільшення податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає підвищене оподаткування для бізнесу, який продовжує діяльність в РФ. Ставка податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно для таких компаній будуть вище в 1,5 рази.

Крім того, компанії зобов’яжуть повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв’язків з державою-агресором, а держава буде моніторити та перевіряти інформацію. Перелік компаній, які й надалі фінансують агресора, буде публічно доступний на сайті Податкової.

Железняк зазначив, що документ розробляли згідно стандартам OECD (ОЕСР, Організація для економічної кооперації та розвитку), тож депутати закликатимуть інші країни схвалити аналогічні норми.

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