У районі Лимана ворог ще має можливості для повноцінного відступу, але зволікаючи, опиниться в оточенні, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко зазначив, що поки у противника є маршрути для втечі через село Торське на Кремінну або у напрямку села Терни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Фактично ми можемо сказати про те, що у районі Лимана противник має лише декілька можливостей для повноцінного відступу. Це, наприклад, маршрут через село Торське на Кремінну, тому що цей шлях ще повноцінно ЗСУ не контролюють, але мають вогневий вплив майже по всій трасі. Також ворог може мати варіант втечі у напрямку села Терни, але найближчим часом росіяни взагалі можуть втратити таку можливість", - прокоментував військовий експерт.
Олександр Коваленко підсумував, якщо російські окупанти будуть зволікати зі своєю втечею з Лимана, то тоді велика кількість ворожих підрозділів опиниться в оточенні.
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- Також експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що битва за Лиман у стратегічній картині виглядає важливою психологічною точкою, яка має відкрити для нас нові перемоги
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