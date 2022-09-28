Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фактично ми можемо сказати про те, що у районі Лимана противник має лише декілька можливостей для повноцінного відступу. Це, наприклад, маршрут через село Торське на Кремінну, тому що цей шлях ще повноцінно ЗСУ не контролюють, але мають вогневий вплив майже по всій трасі. Також ворог може мати варіант втечі у напрямку села Терни, але найближчим часом росіяни взагалі можуть втратити таку можливість", - прокоментував військовий експерт.

Олександр Коваленко підсумував, якщо російські окупанти будуть зволікати зі своєю втечею з Лимана, то тоді велика кількість ворожих підрозділів опиниться в оточенні.

За 26 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах Соледара, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам’янки, Первомайського

Також експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що битва за Лиман у стратегічній картині виглядає важливою психологічною точкою, яка має відкрити для нас нові перемоги