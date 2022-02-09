У разі нового вторгнення РФ Євросоюз не вважає ймовірним наплив українських біженців, - Боррель

Про це він сказав під час дискусії в межах "Бесід Жана Монне" під егідою посольства Франції й Атлантичної ради, передає мультимедійний портал ЄС.



"Ви прораховуєте найгірший сценарій... Але українці - це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи - вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій, - відповів Високий представник ЄС на запитання, що робитиме Євросоюз, якщо в Україні буде така ж ситуація, як у колишній Югославії, з якої виїхало близько 10% жителів через війну.



За словами Жозепа Борреля, що більше ЄС "буде репетувати - "О боже, мільйони українців прийдуть в Європу", - тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань".



На запитання, чи не те ж саме українська сторона намагається пояснити США та міжнародним ЗМІ, він зазначив, що розуміє такі меседжі, оскільки Україна страждає фінансово від таких повідомлень.



"Вони не кажуть нам, щоб ми не хвилювалися. Вони кажуть - будьте знепокоєні, але намагайтеся контролювати ваші наративи. Тому що ці наративи завдають їм фінансової шкоди. Абсолютно нормально, що українці занепокоєні фінансовими наслідками навіть не війни, а лише цих розмов про війну. Вони страждають фінансово. Капітал - це така річ, що зникає дуже швидко", - наголосив Високий представник ЄС.



Він додав, що Євросоюз і надалі підтримуватиме реформи та демократичні зміни в Україні, а також нагадав, що з 2014 року ЄС виділив Україні монад 17 млрд євро для розвитку економіки. Минулих тижнів Євросоюз запропонував спрямувати до країни ще близько 1,5 млрд євро на тлі ескалації російськогої агресії.



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