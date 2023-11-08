У РФ оголосили в розшук ще одного суддю, який видав ордер на арешт Путіна

Що відомо про діяльність МКС у контексті російсько-української війни

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. Проти прокурора МКС та судді МКС Росаріо Сальваторе Айтала слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи щодо "готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом".

У МКС відреагували на розшук Росією прокурора, назвавши це спробою порушити мандат.

Крім того, рішення порушити кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської агресивної війни проти України рішуче засудив Євросоюз.

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента РФ та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Пізніше в розшук оголошено голову МКС Петра Хофманського, першого віце-президента МКС Луса дель Кармена Ібаньєса Карранса і суддю Бертрам Шмітт

Пізніше, 8 серпня, повідомлялося, що чотири країни-учасниці Римського статуту, Велика Британія, Коста-Ріка, Італія та Японія, виступили зі спільною заявою, у якій висловили стурбованість щодо кримінальних справ РФ проти прокурора і суддів МКС.