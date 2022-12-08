У РФ порушили кримінальну справу щодо українця, який у приватній розмові засудив війну Росії проти України
Російські правоохоронці висунули обвинувачення громадянину України в Южно-Сахалінську, який у розмові з друзями висловився проти збройного нападу Росії на Україну
Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
У Южно-Сахалінську порушили кримінальну справу проти громадянина України Олександра В. за статтею про "дискредитацію" російської армії (ч. 1 ст. 280.3 КК РФ). Приводом стала його приватна розмова з друзями, що відбулася у квартирі одного з них.
Зазначається, донос на Олександра написали його ж друзі. Чоловік обговорював із ними російську збройну агресію проти України та висловився на підтримку військового формування "Азов".
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Опитування соціологічної служби Центру Разумкова показало, що 90% українців вірять у нашу перемогу у війні з російськими окупантами.
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