Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

У Южно-Сахалінську порушили кримінальну справу проти громадянина України Олександра В. за статтею про "дискредитацію" російської армії (ч. 1 ст. 280.3 КК РФ). Приводом стала його приватна розмова з друзями, що відбулася у квартирі одного з них.

Зазначається, донос на Олександра написали його ж друзі. Чоловік обговорював із ними російську збройну агресію проти України та висловився на підтримку військового формування "Азов".

Опитування соціологічної служби Центру Разумкова показало, що 90% українців вірять у нашу перемогу у війні з російськими окупантами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb