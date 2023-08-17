Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Без реальних трупів на Всеросійському конкурсі з танатопрактики правда вирішили обійтися, замість них використовували манекени. Майстри похоронної справи не лише гримували, а й заміняли пошкоджені ділянки муляжу за допомогою воску та інших матеріалів.

Переможець отримав 200 тисяч рублів, срібний призер — 100 тисяч. Нагорода за третє місце – навчання в одному із освітніх центрів за програмою "Танатопрактика".

Змагання відбулися у рамках форуму "Майбутнє похоронної галузі – 2023".