У РФ провели конкурс імені бога смерті Танатоса: учасники змагались у бальзамуванні небіжчиків
17 серпня у Єкатеринбурзі завершився всеросійський конкурс із бальзамування небіжчиків, який відбувся у рамках форуму "Майбутнє похоронної галузі – 2023"
Про це повідомляє телеграм-канал "База".
Без реальних трупів на Всеросійському конкурсі з танатопрактики правда вирішили обійтися, замість них використовували манекени. Майстри похоронної справи не лише гримували, а й заміняли пошкоджені ділянки муляжу за допомогою воску та інших матеріалів.
Переможець отримав 200 тисяч рублів, срібний призер — 100 тисяч. Нагорода за третє місце – навчання в одному із освітніх центрів за програмою "Танатопрактика".
Змагання відбулися у рамках форуму "Майбутнє похоронної галузі – 2023".
- Нагадаємо, впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 480 окупантів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення біло знищено понад 256 тисяч загарбників.
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