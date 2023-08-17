Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У РФ провели конкурс імені бога смерті Танатоса: учасники змагались у бальзамуванні небіжчиків

У РФ провели конкурс імені бога смерті Танатоса: учасники змагались у бальзамуванні небіжчиків

17 серпня, 2023 четвер
20:39
Світ Росія, РФ, похоронні послуги

17 серпня у Єкатеринбурзі завершився всеросійський конкурс із бальзамування небіжчиків, який відбувся у рамках форуму "Майбутнє похоронної галузі – 2023"

Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Без реальних трупів на Всеросійському конкурсі з танатопрактики правда вирішили обійтися, замість них використовували манекени. Майстри похоронної справи не лише гримували, а й заміняли пошкоджені ділянки муляжу за допомогою воску та інших матеріалів.

Переможець отримав 200 тисяч рублів, срібний призер — 100 тисяч. Нагорода за третє місце – навчання в одному із освітніх центрів за програмою "Танатопрактика".

Змагання відбулися у рамках форуму "Майбутнє похоронної галузі – 2023".

  • Нагадаємо, впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 480 окупантів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення біло знищено понад 256 тисяч загарбників.
Росія
втрати окупантів
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 серпня, 2023 середа
Ніхто в НАТО не пропонував нам членство в обмін на відмову від територій
15 серпня, 2023 вiвторок
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
20:37
Україна почала збирати дані для Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ
20:35
Microsoft
Після 19 років роботи: магазин Xbox 360 закриється в липні 2024 року
20:07
ЗСУ
Сили оборони продовжують наступ на півдні, окупанти марно намагалися відбити Урожайне, - Генштаб
20:00
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що всі цілі війни РФ в Україні досягнуті, і визнав інтервенцію з Білорусі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 540 дня війни: знищення командного пункту ворога у Соледарі, ліквідація двох Ка-52 за один ранок та нові системи ППО від Німеччини
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Надувна Росія
19:56
"Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!": Ольга Харлан зустрілася з курсантами Нацакадемії Служби безпеки
19:47
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
The Washington Post: РФ у співпраці з Іраном планує виготовити 6 тис. "шахедів" до 2025 року
19:11
Малайзія, авіакатастрофа
У Малайзії на трасу впав легкомоторний літак: загинули щонайменше 10 людей
19:10
ВАКС
ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо ексдиректора Укрспецекспорту Саламатіна
19:04
Порошенко передав техніку артилеристам та везе великий вантаж на східний фронт
19:04
Анна Нетребко
Внесена до санкційного списку України: у Чехії скасували концерт пропутінської оперної співачки Нетребко
18:46
книжки
У Дніпрі зібрали й здали на макулатуру 11 тонн російськомовних книжок: на що підуть гроші
18:36
пожежі на Гаваях
Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих зросла до 111, понад тисячу людей шукають
18:32
Антон Красовський
До суду скерували справу російського пропагандиста, який закликав убивати українських дітей
18:27
У Міноборони запустили кампанію, щоб заохотити військовозобов’язаних оновлювати дані в ТЦК
18:17
Оновлено
F-16 для України: Столтенберг запевнив, що партнери на крок ближче до рішення, а Кулеба натякнув на гарні новини
18:11
Олександр Корнієнко
"Є щонайменше три категорії українців, які не зможуть узяти участь у голосуванні": Корнієнко про вибори під час війни
18:03
корабель рф
Біля південних островів Японії вперше спільно пройшли 11 бойових кораблів Китаю і РФ
18:03
OPINION
Ірина Геращенко
Дуже зручно в мʼякому кріслі воювати до останнього українця
17:37
Німеччина, аеропорт, Франкфурт
Злива на понад 2 години зупинила роботу одного з найбільших аеропортів Європи
17:37
застосунок AliExpress
Власника AliExpress НАЗК внесло до списку спонсорів війни
17:25
суд, вибух у Махачкалі
Начебто зберігав 100 т селітри: в РФ заарештували орендаря складу на АЗС у Махачкалі, де стався вибух
17:23
паспорт РФ
РФ вимагає від окупаційної влади Луганщини примусово паспортизувати підлітків до 1 жовтня
17:19
Андрій Юсов
РФ розробила сценарії провокацій на Курській АЕС уже давно, - представник ГУР Юсов
17:14
Аерофлот
Блокування авіаSWIFT: восени РФ відключать від основної системи обміну інформацією в цивільній авіації
16:57
Смартфон
У Києві запустили чат-бот для прилаштування тварин: як скористатися
16:38
безробіття
В Україні офіційно зареєстровано понад 112 тис. безробітних: де найбільше вакансій
16:36
СБУ затримала двох фанатів "русского міра" на Дніпропетровщині
16:33
Ексклюзив
Прорив основної лінії оборони противника: полковник запасу ЗСУ розповів про підготовчий етап
16:26
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Диспечери Естонії та Фінляндії дозволили проліт літаків РФ над своєю територію, попри санкції
16:24
Ольга Стефанішина
Україна не зможе виконати 7 рекомендацій ЄС до жовтня, це зміни, що запроваджуються роками, - Стефанішина
16:17
Швеція
Швеція погодила надання Україні нового пакета військової допомоги на 314 млн євро
16:07
військком
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
16:04
OPINION
Юрій Бутусов
Ціна безладу – десятки тисяч життів...
15:52
Сергій Бубка
Бубка покинув Міжнародну федерацію легкої атлетики, в якій пробув 22 роки
15:46
Ексклюзив
поранення військових
У Харківській облраді повідомили про жахливе харчування поранених бійців у цивільних лікарнях
15:45
На Київщині затримали наркоторговців, у яких вилучили рекордні 20 тонн "товару"
15:30
Леонід Пасічник
В Україні судитимуть ватажка "ЛНР" Пасічника
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV