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У річницю Революції Гідності дивіться фільм "Як домовлявся Майдан" на телеканалі "Еспресо"

19 листопада, 2021 п'ятниця
09:27
Суспільство

В суботу, 20 листопада, о 18:00 та в неділю, 21 листопада, о 14:00 на телеканалі "Еспресо" відбудеться прем'єра документального фільму про культуру домовляння під час Революції Гідності "Як домовлявся Майдан". Пізніше фільм можна буде переглянути на YouTube-сторінці "Історичної правди"

У восьму річницю Революції Гідності, автори фільму запросили поглянути з іншого ракурсу на події Євромайдану через свідчення політиків, громадських активістів/ок та практикинь мистецьких та діалогових ініціатив. Саме вони зрозуміли важливість і необхідність домовлятись та діляться як це було непросто.

"Ми знайшли в собі сили перейти цю межу, усвідомили тоді, що без громадських активістів нічого не буде. Я думаю, що і громадські активісти  потім побачили, що без політиків - це поразка. Тобто прийшов якийсь процес розуміння, що або ми разом, або нас по одному порозстрілюють. В прямому та переносному значенні цього слова»", – наголошує один із лідерів опозиції під час Революції Гідності Арсеній Яценюк.

За словами виконавчого директора ГО "Центр близькосхідних досліджень (АMES)" Ігоря Семиволоса, "культура домовляння – це ключовий елемент успіху українських революцій, які відбувались в процесі розвитку нації". "Часто на тлі таких грандіозних подій цей аспект губиться та не наголошується. В цьому ж фільмі зображено, що культура домовляння – це глибинна частина цих процесів, яка важлива для розуміння успіху та емансипації української нації", – розповідає Ігор Семиволос. 

Фільм містить багато згадок учасників/ць тих подій та пояснень щодо перемовин та подій за лаштунками. Згадуючи заклик до загальнонаціонального страйку, один із лідерів опозиції під час Революції Гідності Юрій Луценко наводить такий приклад: "Коли вожді (лідери опозиції, - ред.) зі сходів пам'ятника княгині Ольги, я по черзі нахилився до кожного з них  і сказав “Це вже не мітинг, а революція. І тут або перемога, або тюрма, ти це розумієш?” Всі казали так, але не розуміли ні першого, ні другого. Клянусь".

Цей фільм - це запрошення до роздумів про важливі трансформації в українському суспільстві, особливо в часи продовження формування та прийняття національної ідеї.

"Як домовлявся Майдан" виготовлено командою "Історичної правди" на замовлення Платформи з управління конфліктами в громадах (ГО "Центр близькосхідних досліджень (АMES)", ГО "Мережа відповідальних" та ГО "Театр змін"). Платформа розпочала свою діяльність з 2018 року в рамках проекту "Зміцнення потенціалу громадянського суспільства задля ненасильницької трансформації конфліктів у місцевих громадах", підтриманого КУРВЕ Вустров – центром навчання та взаємодії з питань ненасильницьких дій та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). 

Сама ж діяльність платформи включає низку ініціатив та заходів на сході та півдні України з метою поширення ненасильницьких інструментів та методів трансформації конфліктів всередині громади та з владою таких як Українська миротворча школа, мапування місць молодіжної активності та посилення спроможностей молодіжних центрів та молодіжних рад в громадах.  

політика
Яценюк
Кличко
Тягнибок
Порошенко
Революція Гідності
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