У Росії 23% дітей живе у злиднях, у селах - 54%. І це лише офіційно
Неможливо зупинити стрімке вимирання населення РФ без вирішення питання економічної катастрофи
Про це йдеться у матеріалі Finanz.ru, присвяченому виданому Володимиром Путіним розпорядженню протягом найближчих трьох років побороти рекордну смертність в країні, передає Еспресо.TV.
Зокрема, звертається увага та безперервне протягом останніх семи років зубожіння росіян. Почалося ж воно, нагадаємо, зі запровадженням санкцій у відповідь на вторгнення до України.
"Людям, що дедалі більше зубожіють сім років поспіль, половина з яких мають дохід нижче 27 тисяч рублів на місяць (дорівню 9 900 - грн.), утримання дитини стає не по кишені, особливо в селах, де число народжених дітей - на мінімумі за всю сучасну історію країни", - наголошує Finanz.ru.
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Серед російських дітей, як проживають в сільській місцевості, 54% знаходяться за межею бідності, підрахував Росстат. Майже такий же відсоток - в багатодітних сім'ях по всій країні (48%), продовжують журналісти.
"В цілому ж по Росії, згідно з офіційною статистикою, 23,6% дітей живуть в злиднях. З 2013 по 2019 рік їх частка зросла на 4,6 процентного пункту. Рівень народжуваності за цей же час скоротився на 24%, а природний спад населення накопиченим підсумком сягнув 1,127 млн осіб", - підсумовує Finanz.ru.
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