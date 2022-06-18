У Росії можуть відновити випуск автомобілів "Волга" і "Победа"

Про це повідомляє РБК.

"У колег є плани відродити, наприклад, бренд "Волга" або "Победа". Або і те, й те",- сказав Мантуров. Можливих термінів початку виробництва він не уточнив.

Минулого місяця мер Москви Сергій Собянін анонсував поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич". Їх збиратимуть на базі колишнього московського заводу Renault, який перейшов на баланс Москви.

Автомобіль ГАЗ-М-20 "Победа" вироблявся на Горьківському автомобільному заводі з 1946 по 1958 рік. Усього було випущено понад 240 тис. машин під цією маркою.

Автомобілі під маркою "Волга" випускалися на ГАЗі з 1956 року (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). Після розпаду СРСР на ГАЗ намагалися створювати нові "Волги", але популярністю машина не користувалася.

Нагадаємо, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов запропонував пересадити чиновників РФ на автомобілі вітчизняного виробництва

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