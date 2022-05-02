У Росії почали підготовку до нібито епідемії холери, планують звинуватити Україну в застосуванні біозброї, - розвідка
За даними української розвідки, у Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО у Telegram.
Головний державний санітарний лікар РФ Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери".
"Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим", - йдеться у повідомленні.
Керівникам територіальних управлінь Роспотребнадзору доручено:
- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики;
- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок препаратів.
- Росія з початку повномасштабного вторгнення поширює фейки про нібито таємні біолабораторії з створення зброї на території України.
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