У Росії почали підготовку до нібито епідемії холери, планують звинуватити Україну в застосуванні біозброї, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО у Telegram.



Головний державний санітарний лікар РФ Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери".



"Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим", - йдеться у повідомленні.



Керівникам територіальних управлінь Роспотребнадзору доручено:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики;

до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок препаратів.

Росія з початку повномасштабного вторгнення поширює фейки про нібито таємні біолабораторії з створення зброї на території України.

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"Ймовірно, наприкінці травня - початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї", - йдеться у повідомленні.