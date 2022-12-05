Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Повідомляється, що наразі оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів, аби створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.

"По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів", - пише ГУР.

Ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Вони зможуть отримати повістку в формі СМС, електронного листа, повідомлення із соціальних мереж. Після цього всі військовозобов'язані мають з’явитися у вказані терміни до місць обліку.

ГУР повідомляє, що буде повністю закрито можливість для військовозобов’язаних залишити територію РФ без спеціального дозволу. Також їм обмежать можливість користування державними послугами та сервісами, в разі необхідності особам, які підлягають мобілізації можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних накопичень. Роботодавці будуть інформуватися про обов’язковість певних дій щодо тих, хто уникає мобілізації

Система має запрацювати до початку до початку лютого 2023 року.

У ГУР розповіли, що мобілізовані російські загарбники поповнюють окупаційні підрозділи на тимчасово зайнятій території України.

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