Про це інформує Ratel.

Зазначається, що студента третього курсу Томського державного університету (ТДУ) викрали у березні цього року. За словами родичів, Маргулан Бекенов тоді поїхав з Томська до Краснодарського краю відвідати дівчину.

"Після цього зв'язок із ним зник на тиждень, а потім він відправив матері повідомлення, в якому розповів, що живий, але не може зателефонувати", - пише видання.

Пізніше мати хлопця зателефонувала друзям сина і вони розповіли, що Бекенова завербували і відвезли в Молькіно в Краснодарському краї, де знаходиться база підготовки ПВК Вагнера.

Лише 9 квітня жінці вдалося зустрітися із сином на КПП військової бази.

"Його привезли на автомашині у супроводі його безпосереднього командира. Дали 5 хвилин на розмови. Розмовляти до пуття не дали. Його командир весь час втручався в розмову. Альміра встигла в нього дізнатися, що він контракт не підписував. Просив їжі, грошей. Весь виснажений, погано одягнений. Впевнений, що Маргулана утримують насильно", - розповів дядько студента.

Уже за три дні після зустрічі з матір'ю Бекенова відправили до зони бойових дій до України.

У МЗС Казахстану заявили, що хлопець уклав контракт із ПВК Вагнера нібито добровільно.