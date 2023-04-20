У Росії викрали казахстанського студента та відправили на війну в Україні у складі ПВК Вагнера
Громадянина Казахстану насильно завербували до ПВК Вагнера, викравши його та відправивши на навчання. Пізніше він опинився на війні в Україні
Про це інформує Ratel.
Зазначається, що студента третього курсу Томського державного університету (ТДУ) викрали у березні цього року. За словами родичів, Маргулан Бекенов тоді поїхав з Томська до Краснодарського краю відвідати дівчину.
"Після цього зв'язок із ним зник на тиждень, а потім він відправив матері повідомлення, в якому розповів, що живий, але не може зателефонувати", - пише видання.
Пізніше мати хлопця зателефонувала друзям сина і вони розповіли, що Бекенова завербували і відвезли в Молькіно в Краснодарському краї, де знаходиться база підготовки ПВК Вагнера.
Лише 9 квітня жінці вдалося зустрітися із сином на КПП військової бази.
"Його привезли на автомашині у супроводі його безпосереднього командира. Дали 5 хвилин на розмови. Розмовляти до пуття не дали. Його командир весь час втручався в розмову. Альміра встигла в нього дізнатися, що він контракт не підписував. Просив їжі, грошей. Весь виснажений, погано одягнений. Впевнений, що Маргулана утримують насильно", - розповів дядько студента.
Уже за три дні після зустрічі з матір'ю Бекенова відправили до зони бойових дій до України.
У МЗС Казахстану заявили, що хлопець уклав контракт із ПВК Вагнера нібито добровільно.
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