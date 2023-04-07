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У Росії вперше почали суд над полоненим українським військовим, – ЗМІ

7 квітня, 2023 п'ятниця
01:07
війна з Росією Антон Чередник

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 6 квітня почав розглядати справу 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника

Про це повідомляє видання "Ґрати".

Це вперше процес над українським військовим, узятим у полон, проходить у російському суді. Раніше схожі справи розглядали в так званих судах терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Антона Чередника звинуватили в убивстві мешканця селища Мирне біля Маріуполя. За версією слідства, військовий зробив це після того, як чоловік не зміг сказати слово "паляниця". Українського морпіха в російському судилищі звинувачують відразу за чотирма статтями: у насильницькому захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними особами, вбивстві та проходженні навчання для терористичної діяльності стаття 205. 

Під час засідання 6 квітня в суді озвучили тільки позицію звинувачення, без вивчення доказів і свідчень самого Чередника.

Як пишуть "Ґрати", прокурорка Ірина Напалко впродовж годинного засідання десятки разів повторила, що все, що робив Чередник, було спрямоване на "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу "ДНР".

Звинувачення вважає, що Чередник убив потерпілого "на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників "русского міра" й осіб, які підтримують суверенітет "донецької народної республіки".  

Також прокурорка заявила, що Чередник "застосував методи", заборонені Женевською конвенцією Про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та додатковим протоколом I Про посягання на життя та недоторканність мирного населення від 8 червня 1977 року.

Антон Чередник сказав, що визнає себе частково винним у вбивстві й готовий дати свідчення в суді щодо цього звинувачення. Наміру захопити владу він не визнав, як і того, що проходив навчання, щоб здійснити теракт.

Призначений йому адвокат розповів у коментарі російському порталу Activatica.org, що в ході попереднього слідства український військовий "у повному обсязі визнавав себе винним", а під час судового засідання змінив позицію.

"Для того, щоб з'ясувати його остаточну позицію про визнання чи невизнання, часткове або повне визнання [вини] за його клопотанням суду буде зустріч у СІЗО наодинці з підсудним, де він остаточно роз'яснить свою позицію, – сказав адвокат".

Антон Чередник народився у Дніпрі, жив у Кривому Розі. Судимостей не мав. У березні 2016 року він прийшов до Криворізького міського військового комісаріату добровольцем і вступив до ЗСУ. Разом з іншими добровольцями 501-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ пройшов навчання у 169-му центрі сухопутних військ України "Десна" в Чернігівській області. Після навчання уклав контракт на службу в ЗСУ. 

Коли рік тому його захопили в полон росіяни, він служив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти у званні старшого сержанта. 4 квітня 2022 року Чередник потрапив у полон, а 8-го його відправили до слідчого ізолятора в Донецьк. 

У полоні Чередника допитували, в інтернеті опубліковано кілька відео, які відрізняються за змістом у деталях.

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