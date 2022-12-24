Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, пише Інтерфакс.

"Кількість людей загиблих внаслідок пожежі збільшилася до 13. Роботи на місці продовжуються", - сказали в прес-службі.

До ліквідації пригоди залучено понад 80 осіб та 28 одиниць техніки.

В екстрених службах повідомили Інтерфаксу, що причиною пожежі могло стати несправне електрообладнання.

"Розглядається версія несправного електрообігрівача або проводки, вона могла не витримати напруги від такого роду обігрівачів", - сказав співрозмовник агентства.

Згодом джерела Інтерфаксу в екстрених службах регіону повідомили, що будинок було обладнано котлом ,який і викликав пожежу.

"Попередня причина пожежі – несправність котла", – сказав співрозмовник агентства.

За його даними, будинок для людей похилого віку нелегально використовувався для цілодобового проживання.

"Жодних систем пожежогасіння там передбачено не було", - додав співрозмовник агентства.

Мешканець нелегального Будинку милосердя розповідає про те, що сталося:

"Ми спали. Зайнявся будинок. Не зрозуміли, звідки вогнище спалаху пішло. Хтось закричав, що пожежа. Хто встиг, той вибіг із дому. Інші люди задихнулися і згоріли.

За його словами, в будинку перебувало 27 осіб. Врятуватися вдалося лише шістьом.

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