У російському Кемерово згорів нелегальний будинок для літніх людей: загинули 13 осіб
Кількість загиблих у нелегальному будинку для літніх людей у Кемерові становить 13 людей, хоча за свідченням його мешканців там проживало 27 осіб, а врятуватись вдалося лише шістьом
Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, пише Інтерфакс.
"Кількість людей загиблих внаслідок пожежі збільшилася до 13. Роботи на місці продовжуються", - сказали в прес-службі.
До ліквідації пригоди залучено понад 80 осіб та 28 одиниць техніки.
В екстрених службах повідомили Інтерфаксу, що причиною пожежі могло стати несправне електрообладнання.
"Розглядається версія несправного електрообігрівача або проводки, вона могла не витримати напруги від такого роду обігрівачів", - сказав співрозмовник агентства.
Згодом джерела Інтерфаксу в екстрених службах регіону повідомили, що будинок було обладнано котлом ,який і викликав пожежу.
"Попередня причина пожежі – несправність котла", – сказав співрозмовник агентства.
За його даними, будинок для людей похилого віку нелегально використовувався для цілодобового проживання.
"Жодних систем пожежогасіння там передбачено не було", - додав співрозмовник агентства.
Мешканець нелегального Будинку милосердя розповідає про те, що сталося:
"Ми спали. Зайнявся будинок. Не зрозуміли, звідки вогнище спалаху пішло. Хтось закричав, що пожежа. Хто встиг, той вибіг із дому. Інші люди задихнулися і згоріли.
За його словами, в будинку перебувало 27 осіб. Врятуватися вдалося лише шістьом.
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