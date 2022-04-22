У розвідці припустили військовий трибунал над Шойгу в РФ за провали у війні з Україною
Через провал війни проти України міністра оборони РФ Сергія Шойгу , ймовірно, очікує трибунал
Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"По суті, він був одним з ініціаторів силового вирішення питання стосовно України, успіху немає і ми не виключаємо, що у подальшому його чекає трибунал у Росії", - заявив Скібіцький.
Українські розвідники зафіксували чистки в російській армії та спецслужбах після першого етапу війни.
"Позбулися своїх посад командувач Чорноморського флоту, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ї танкової армії, 6-ї армії загальновійськової і командувач 22-го армійського корпусу. Усі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", - розповів Скібіцький.
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