У розвідці припустили військовий трибунал над Шойгу в РФ за провали у війні з Україною

Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у ефірі всеукраїнського телемарафону.



"По суті, він був одним з ініціаторів силового вирішення питання стосовно України, успіху немає і ми не виключаємо, що у подальшому його чекає трибунал у Росії", - заявив Скібіцький.

Українські розвідники зафіксували чистки в російській армії та спецслужбах після першого етапу війни.

"Позбулися своїх посад командувач Чорноморського флоту, перший заступник, начальник штабу ЧФ. Зміщені з посад командувач 1-ї танкової армії, 6-ї армії загальновійськової і командувач 22-го армійського корпусу. Усі вони зняті з посад за те, що не виконали поставлене завдання", - розповів Скібіцький.

