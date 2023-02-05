У Румунії тисячі споживачів залишилися без світла через потужні снігопади
У Румунії тисячі домогосподарств залишилися без світла внаслідок потужного снігопаду
Про це повідомило видання Digi24.
Стало відомо, що хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.
Зазначається, що найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередачі.
У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі.
Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.
- 31 січня повідомлялося, що на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.
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