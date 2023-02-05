У Румунії тисячі споживачів залишилися без світла через потужні снігопади

Про це повідомило видання Digi24.

Стало відомо, що хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Зазначається, що найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередачі.

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі.

Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.