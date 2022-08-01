У Румунії виявили дрейфуючу морську міну у Чорному морі

Про це повідомляє Reuters.



У міністерстві оборони Румунії кажуть, що знешкоджена 31 липня міна - це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.

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