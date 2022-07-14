Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Наостанок новини, які можна вважати добрими. При ліквідації складів БК в Шахтарську "пропали" (така тепер назва квитка на концерт Кобзона) троє путлерюгенсів волонтерів "Молодої гвардії". Один з них, росіянин Данило Щербаков, до того був в Маріуполі і дуже активно допомогав при фільтраціїї в штабі в ТЦ "Метро"", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, Данило Щербаков посприяв тому, шоб тисячі маріупольців опинились у фільтраційних таборах.

У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунали вибухи. Повідомляли про детонацію російських боєприпасів. У Шахтарську оголосили евакуацію.

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