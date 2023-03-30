Про це пише Reuters.

Зазначається, що Сергій Ролдугін - віолончеліст, якого уряд Швейцарії назвав "гаманцем Путіна". Поплічниками виявилися троє росіян і один швейцарець, які допомагали йому переводити мільйони франків на рахунки у швейцарських банках між 2014 і 2016 роками. Окружний суд Цюріха визнав їх винними та призначив штрафи в якості покарання.

Повідомляється, що злочинці допомагали Ролдугіну управляти двома банківськими рахунками в Газпромбанку в Цюріху, через які проходили великі суми, не проводячи достатніх перевірок, За словами державного прокурора Яна Хоффманна, у справі фігурує близько 31,84 мільйона доларів.

"Усі докази свідчать про те, що Сергій Ролдугін є справжнім власником активі. А банкіри не дотримувалися законів і тому повинні бути покарані", – додав Хоффманн.

Ролдугін знаходиться у санкційному списку країни як один з близьких друзів Путіна, проте причетність до цих коштів спростовує.