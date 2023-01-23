У січні кількість суден, які щодня проходять "зерновим коридором", скоротилась удвічі порівняно з вереснем-жовтнем, - Мінагрополітики
У січні кількість суден, які проходять Босфор "зерновим коридором", скоротилась до 2-3 на день, тоді як у вересні-жовтні 2022 року було в середньому по 6 суден
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
"Якщо у вересні-жовтні середньомісячний пропуск через Босфор становив 6 суден, то в січні ці показники скоротилися вдвічі – до 2–3 суден на день. За суднами фіксуються штучні, надумані "порушення". Під цим лицемірством країна-агресор приховує єдину мету: завдати Україні не тільки воєнної поразки, але й економічної. Послабити фінансове становище також і наших міжнародних партнерів, а ще – спричинити міграційну кризу, що загострить уже наявні проблеми", – розповів він.
Міністр наголосив, що зараз Україна потребує підтримки міжнародної спільноти та системних рішень у питанні саботажу роботи "зернового коридору" з боку російської сторони. Він також назвав три глобальні стратегічні речі, без яких неможливий розвиток ані українського агроринку, ні світового:
- припинення війни шляхом реалізації української формули миру;
- обмін сучасними технологіями вирощування;
- усунення будь-яких бар'єрів на ринку продовольства.
"Не має бути торговельних обмежень для виробників продукції, у тому числі продуктів переробки. У всіх має бути доступ до їжі", – зауважив очільник Мінагрополітики.
Він додав, що безбар’єрність торгівлі стосується й роботи "зернового коридору", адже від його безперешкодної роботи прямо залежить продовольча безпека світу.
- Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та відновити експорт сталі через морські порти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе