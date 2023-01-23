Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Якщо у вересні-жовтні середньомісячний пропуск через Босфор становив 6 суден, то в січні ці показники скоротилися вдвічі – до 2–3 суден на день. За суднами фіксуються штучні, надумані "порушення". Під цим лицемірством країна-агресор приховує єдину мету: завдати Україні не тільки воєнної поразки, але й економічної. Послабити фінансове становище також і наших міжнародних партнерів, а ще – спричинити міграційну кризу, що загострить уже наявні проблеми", – розповів він.

Міністр наголосив, що зараз Україна потребує підтримки міжнародної спільноти та системних рішень у питанні саботажу роботи "зернового коридору" з боку російської сторони. Він також назвав три глобальні стратегічні речі, без яких неможливий розвиток ані українського агроринку, ні світового:

припинення війни шляхом реалізації української формули миру;

обмін сучасними технологіями вирощування;

усунення будь-яких бар'єрів на ринку продовольства.

"Не має бути торговельних обмежень для виробників продукції, у тому числі продуктів переробки. У всіх має бути доступ до їжі", – зауважив очільник Мінагрополітики.

Він додав, що безбар’єрність торгівлі стосується й роботи "зернового коридору", адже від його безперешкодної роботи прямо залежить продовольча безпека світу.

Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та відновити експорт сталі через морські порти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb