У США через масові погрози співробітникам виборчої комісії 2020 року порушили 14 справ

Про це повідомляє The Guardian.

Понад десяток людей по всій країні звинуватили в погрозах на адресу людей, які підраховували та забезпечували голосування на виборчих дільницях у 2020 році. Загалом розглянуто понад 2 тис. повідомлень про погрози та переслідування у США, цим займалася робоча група мін'юсту, створена у 2021 році, на чолі з відділом громадської доброчесності, яка розслідує злочини на виборах.

Загалом порушено 14 справ, за двома з яких засудили на довготривале тюремне ув’язнення. Наприклад, на два з половиною роки засудили чоловіка з Айови, звинуваченого в тому, що він залишив повідомлення з погрозами "лінчувати" вибори в Аризоні.

Натомість чоловік із Техасу отримав три з половиною роки в’язниці за висловлювання про "масовий розстріл працівників виборчих дільниць і посадових осіб, які займалися виборами".

Своєю чергою у серпні оприлюднили обвинувальний акт, стосовно чоловіка за те, що він залишив купу нецензурної лексики на голосову пошту після виборів 2020 року Тіні Бартон, республіканці, яка раніше працювала клерком. Чоловік клявся в погрозах: "Більше мільйона патріотів оточать вас, коли ви найменше цього сподіватиметеся" і "ми … вб’ємо вас".

Бартон сказала, що це лише одна з багатьох погроз, які викликали у неї відчуття глибокої тривоги.

Очікується, що затримані визнають себе винними в погрозах працівникам виборів в Аризоні та Джорджії.

Джон Келлер, другий командир підрозділу департаменту юстиції, сказав в інтерв’ю Associated Press, що орган сподівається, що судове переслідування утримає інших від погроз виборчим працівникам. Адже для багатьох працівників виборчих комісій саме погрози стали основним чинником, що спонукав їх залишити роботу напередодні 2024 року.

"Я передбачаю, що ситуація погіршуватиметься, коли ми закінчимо цей рік і наступного року почнемо президентські вибори", - сказала Джена Ґрісуолд, державний секретар Колорадо, демократ, який виступає проти теорій змови навколо виборів. Вона заявила, що погрози надходять хвилями, зазвичай після публікацій у соціальних мережах відомих діячів про неправдиві заяви фальсифікації виборів 2020 року або публікацій блогів на ультраправих вебсайтах.

Згідно з опитуванням Центру Бреннана, опублікованим у квітні, приблизно кожен п’ятий виборчий працівник знає когось, хто залишив свою виборчу роботу з міркувань безпеки, а 73% місцевих виборчих чиновників заявили, що переслідування зросли.

Урядовим службовцям погрожують навіть у спокійні періоди між виборами, кажуть держсекретарі та експерти. Дехто вказує на те, що Дональд Трамп і його союзники неодноразово й неправдиво стверджували, що вибори 2020 року були сфальсифіковані, і поширювали теорії змови про виборчих працівників. Трамп та інші республіканці звинуватили адміністрацію Байдена у використанні департаменту юстиції для нападу на політичних опонентів, хоча сама спецгрупа не була публічною мішенню республіканців.