У США дитина знайшла пістолет на майданчику і вистрелила в себе: хлопчика госпіталізували у важкому стані
В американському Лас-Вегасі 4-річний хлопчик знайшов на дитячому майданчику пістолет і вистрілив з нього. Зараз дитина перебуває в лікарні у важкому стані
Про це пише The Guardian.
У поліції розповіли, що малюк, якому ще не виповнилося 5 років, знайшов вогнепальну зброю, підняв її та вистрілив. Стан дитини наразі стабільний, але критичний.
Зазначається, що пістолет загубив підліток, який тікав після стрілянини в міському автобусі. Хлопець посварився з чоловіком в автобусі, дістав пістолет і вистрелив у нього. Потерпілого також госпіталізували, його стан стабільний.
За словами влади, підліток тікав від міського автобуса, коли перестрибнув через стіну і потрапив на дитячий майданчик.
Правоохоронці затримали підозрюваного в районі дитячого садка на північному сході Лас-Вегаса. У поліції зазначили, що затриманому хлопцю менше ніж 18 років.
За даними поліції, поки що невідомо, які звинувачення висунуть підлітку, але департамент поліції консультувався з місцевою окружною прокуратурою щодо того, чи висувати йому звинувачення як дорослому.
- Напередодні у Флориді чоловік вчинив стрілянину на вечірці з нагоди Гелловіну. В результаті 18 людей отримали поранення та двоє загинули: одна з них - на місці подій, а друга згодом померла в лікарні.
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