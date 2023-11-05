У США дитина знайшла пістолет на майданчику і вистрелила в себе: хлопчика госпіталізували у важкому стані

Про це пише The Guardian.

У поліції розповіли, що малюк, якому ще не виповнилося 5 років, знайшов вогнепальну зброю, підняв її та вистрілив. Стан дитини наразі стабільний, але критичний.

Зазначається, що пістолет загубив підліток, який тікав після стрілянини в міському автобусі. Хлопець посварився з чоловіком в автобусі, дістав пістолет і вистрелив у нього. Потерпілого також госпіталізували, його стан стабільний.

За словами влади, підліток тікав від міського автобуса, коли перестрибнув через стіну і потрапив на дитячий майданчик.

Правоохоронці затримали підозрюваного в районі дитячого садка на північному сході Лас-Вегаса. У поліції зазначили, що затриманому хлопцю менше ніж 18 років.

За даними поліції, поки що невідомо, які звинувачення висунуть підлітку, але департамент поліції консультувався з місцевою окружною прокуратурою щодо того, чи висувати йому звинувачення як дорослому.