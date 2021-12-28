У США на очах дітей та дружини застрелили відомого боксера
Американського важковаговика Денні Келлі застрелили на очках його трьох дітей та дружини
Про це повідомляє BoxingScene.
Келлі, який виступав у надважкій вазі, було вбито за кермом автомобіля в американському штаті Меріленд.
Машині Келлі перегородив шлях інший автомобіль, з якого відкрили вогонь. Поліція шукає зловмисників.
Його дружина та троє дітей, які були з ним у авто, не постраждали.
30-річний Келлі провів на професійному рингу 14 боїв, здобув 10 перемог, зазнав трьох поразок та один поєдинок звів внічию. Востаннє він виходив на ринг у 2019 році.
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