У США на очах дітей та дружини застрелили відомого боксера

Про це повідомляє BoxingScene.

Келлі, який виступав у надважкій вазі, було вбито за кермом автомобіля в американському штаті Меріленд.

Машині Келлі перегородив шлях інший автомобіль, з якого відкрили вогонь. Поліція шукає зловмисників.

Його дружина та троє дітей, які були з ним у авто, не постраждали.

30-річний Келлі провів на професійному рингу 14 боїв, здобув 10 перемог, зазнав трьох поразок та один поєдинок звів внічию. Востаннє він виходив на ринг у 2019 році.

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