Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що енергії в окрузі немає вже другий день, через що були скасовані недільні служби, а школи не працюватимуть щонайменше до понеділка. Представник енергетичної компанії попередив, що перебої можуть тривати до четверга. Загалом, 64% споживачів у окрузі Мур лишились без електрики, переважно у сільській місцевості.

Відомо, що світло погасло у суботу, о 19:00.

Шериф округу Ронні Філдс зазначив, що мотиви злочину незрозумілі, проте атака "однозначно була цілеспрямованою". Наразі справу розслідує ФБР, на місті злочину було виявлено зламані ворота та сліди від вогнепальної зброї.

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