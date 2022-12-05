У США невідомі обстріляли дві електричні підстанції, 40 тис. будинків лишились без світла
У США, в штаті Північна Кароліна, в суботу ввечері невідомі обстріляли дві електричні підстанції, внаслідок чого 40 тисяч будинків, а це майже 64% споживачів, лишились без електроенергії
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що енергії в окрузі немає вже другий день, через що були скасовані недільні служби, а школи не працюватимуть щонайменше до понеділка. Представник енергетичної компанії попередив, що перебої можуть тривати до четверга. Загалом, 64% споживачів у окрузі Мур лишились без електрики, переважно у сільській місцевості.
Відомо, що світло погасло у суботу, о 19:00.
Шериф округу Ронні Філдс зазначив, що мотиви злочину незрозумілі, проте атака "однозначно була цілеспрямованою". Наразі справу розслідує ФБР, на місті злочину було виявлено зламані ворота та сліди від вогнепальної зброї.
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