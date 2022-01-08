У США обговорюють надання Україні ПЗРК Stinger, - NBC
У США обговорюють надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger
Про це заявили неназвані американські чиновники, повідомляє NBC.
За його словами, зараз ведеться робота з постачання американських переносних комплексів протиповітряної оборони на замовлення Києва.
"Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників", - сказав американський чиновник.
Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет додаткової військової допомоги для України.
Білий дім за останній місяць зв'язався з деякими колишніми високопоставленими чиновниками національної безпеки і експертами по РФ, щоб обговорити свій підхід до Кремля.
Деякі з цих офіційних осіб, зокрема колишні високопоставлені офіцери і посли, закликали адміністрацію дотримуватися жорсткої лінії, підтримувати єдиний фронт з європейськими союзниками, уникати сигналів Москви про те, що вона може домогтися поступок для нарощування своїх військ навколо України.
Група колишніх співробітників Служби національної безпеки США і високопоставлених військових у своєму листі президенту США Джо Байдену закликала надати більше зброї Україні вже зараз, направивши Києву ракети Stinger і почавши додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерійського вогню.
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Нагадаємо, 1 січня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Сполучені Штати нададуть у 2022 році нашій країні додаткову допомогу.
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