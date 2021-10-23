У США помер російський мільярдер, який через санкції "відхрестився" від Путіна

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гапонцев займався виробництвом та продажем промислових лазерів. Заснована ним компанія IPG Photonics є одним з найбільших виробників промислових лазерів в світі, а її ринкова капіталізація становить $8,9 млрд.

У січні 2018 року Гапонцев, у якого на той час вже було й американське громадянство, потрапив в доповідь Міністерства фінансів США про осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Після цього заснована ним компанія подешевшала на $3 млрд, а сам він втратив майже половину своїх статків.

Гапонцев домігся через суд видалити його зі списку. Його захист наполягав, що мільярдера не можна називати олігархом, а більша частина його бізнесу ніколи не була пов’язана з Росією.

Forbes оцінював його статки у $2,8 млрд. В останні роки Гапонцев боровся з онкологічним захворюванням.

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