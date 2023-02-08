Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.

Федеральний суд у Нью-Йорку розкрив сьогодні обвинувальний висновок, який звинувачує громадянина РФ і законного постійного мешканця Сполучених Штатів в участі у схемі здійснення платежів на суму понад 4 млн доларів США для підтримки 4 об’єктів нерухомості у Сполучених Штатах, які належать підсанкційному олігарху Віктору Вексельбергу, а також спробі продати два з цих об’єктів.

Також 70-річний Володимир Воронченко додатково звинувачується в неповазі до суду у зв’язку з його втечею зі Сполучених Штатів після отримання повістки, яка вимагала його особистої явки.

Згідно з обвинувальним актом, Воронченко, який проживав у різний час у Нью-Йорку, Флориді та Росії, представляв себе як успішний бізнесмен, колекціонер творів мистецтва й артдилер, а також як близький друг і діловий партнер Вексельберга.

У 2018 році проти Віктора Вексельберга було застосовано санкції через війну Росії на Донбасі в Україні. У 2022 році проти нього запровадили повторні санкції та заблокували яхту й приватний літак Вексельберга.

Раніше, приблизно з 2008-го до 2017 року Вексельберг через низку підставних компаній придбав нерухомість у США, зокрема квартиру на Парк-авеню у Нью-Йорку, маєток у Саутгемптоні, квартиру на острові Фішер у Флориді квартиру в пентхаусі, також на острові Фішер. На дату висунення обвинувачення майно коштувало приблизно $75 млн.

За інформацією обвинувачення, Воронченко за допомогою адвоката взяв участь у схемі, завдяки якій отримав 4 млн доларів на підтримку чотирьох об'єктів нерухомості Вексельберга. А після того, як Вексельберг потрапив під санкції у 2018 році, Воронченко й інші причетні до цієї схеми намагалися продати квартиру на Парк-авеню та маєток у Саутгемптоні.

У травні 2022 року федеральні агенти вручили Воронченку повістку, яка передбачала його особисту явку для свідчень і надання документів. Проте приблизно через дев’ять днів Воронченко вилетів з Маямі в Дубай (ОАЕ), а потім до Москви (Росія). Він не з'явився в суді й не повернувся до США.

Воронченка звинувачують у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США всупереч закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA); порушення IEEPA; змова з метою міжнародного відмивання грошей; і міжнародне відмивання грошей, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Воронченка також звинувачують у неповазі до суду, що передбачає максимальне покарання на розсуд суду.

Віктор Феліксович Вексельберг - російський підприємець українсько-єврейського походження, мільярдер, уродженець Дрогобича. Голова ради директорів Об'єднаної компанії "Російський алюміній". Голова ради директорів російсько-американського СП "Ренова". Колишній голова ради директорів "СУАЛа", колишній голова правління ВАТ "Тюменська нафтова компанія», колишній генеральний директор ВАТ "СУАЛ-холдинг", колишній гендиректор ВАТ "Сибірсько-Уральська Алюмінієва Компанія". Член правління російського союзу промисловців і підприємців. Дійсний академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності.

6 квітня 2018 року включений до списку санкцій США серед 17 урядовців та 7 бізнесменів з Росії. У 2019 році потрапив до списку найбагатших людей Росії за версією Forbes, на 11-му місці.