Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У США священників католицької церкви звинувачують у сексуальному насильстві над 600 дітьми

У США священників католицької церкви звинувачують у сексуальному насильстві над 600 дітьми

6 квітня, 2023 четвер
13:22
Світ священник

Прокуратура американського штату Меріленд звинуватила представників католицької церкви в Балтиморі у приховуванні випадків сексуального насильства щодо більш ніж 600 дітей, яке тривало з 1940-х до 2002 року

Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт прокуратури.

У звіті названо імена більш ніж 150 священників та описано дії, які вони ймовірно вчиняли. Зазначається, що деякі парафії були "базами численних ґвалтівників" - від цього постраждали не менше 600 дітей у період з 1940-х до 2002 року. Наприклад, церква Святого Марка в Катонсвіллі, де, за ствердженням прокуратури, 11 ґвалтівників жили з 1964 по 2004 рік.

"Знову і знову члени церковної ієрархії рішуче відмовлялися визнавати звинувачення у сексуальному насильстві дітей. Коли заперечувати звинувачення ставало неможливо, церковне керівництво усувало ґвалтівників із приходу чи школи, іноді з обіцянками, що вони більше не контактуватимуть із дітьми. Церковні документи показують, що єпархія була більше стурбована тим, щоб уникнути скандалу, ніж захистом дітей", - ідеться у звіті.

Жертви насильства назвали публікацію звіту "назрілою публічною розплатою". Одна з них, Джин Венер, розповіла NBC News, що у підлітковому віці зазнала насильства з боку священника Джозефа Маскелла, який служив капеланом у католицькій школі, де вона навчалася. За її словами, це траплялося неодноразово, але розповісти про це жінка змогла лише через два десятиліття, на початку 1990-х.

"В деяких парафіях діти десятиліттями зазнавали переслідувань з боку численних ґвалтівників, і духовенство використовувало силу та авторитет служіння, щоб використати довіру дітей та сімей, які перебувають під їхньою опікою", - розповів генеральний прокурор штату Меріленд Ентоні Браун.

  • Моніторингова місії ООН з прав людини в Україні станом на 31 січня зафіксувала 133 жертви сексуального насильства: 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.

Новини
США
Читайте також:
Карта бойових дій-0504
5 квітня, 2023 середа
Карта бойових дій за період 30 березня – 5 квітня. Розпочався бій за серце Бахмута
Лавров
6 квітня, 2023 четвер
Лавров заявив про "гарячу фазу війни" зі США через постачання в Україну далекобійної зброї
Автор Юрій Богданов
6 квітня, 2023 четвер
Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 40.05
    Продаж 40.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 квітня
13:40
кури
У Японії не вистачає землі, аби ховати курчат, забитих через спалах пташиного грипу
13:37
Великдень
У Запорізькій області закликали уникати скупчень на Великдень, а на Харківщині заборонили відвідувати цвинтарі
13:35
Міг-31К
Білорусь покинули 3 російські МіГ-31К, — Беларускі Гаюн
13:29
авіація ЗСУ
Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть скоротити: у США високо оцінили навички захисників, - генерал ЗСУ
13:11
Слідчі повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)
13:05
Крим
У Криму хворого журналіста Амета Сулейманова перевели в ізолятор
13:02
Вадим Новинський
Новинський за рік великої війни збагатився на $100 млн, статки Коломойського не змінилися, – Forbes
12:54
Сергій Нікіфоров
Прессекретар ОП: у питанні можливих переговорів з РФ варто орієнтуватися лише на Зеленського
12:42
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Жодне з російських повідомлень про ситуацію в Бахмуті не відповідає дійсності, - Маляр
12:37
Укроборонпром
Укроборонпром уклав угоду про виробництво 125-мм снарядів на території Польщі
12:20
Литва прапор
Литва підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро
12:20
Продавав землі лісництва: На Миколаївщині викрили депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ
12:16
Оновлено
Російський Ка-52
У ЗСУ розповіли подробиці збиття ворожого гелікоптера Ка-52: загинув увесь екіпаж
12:00
OPINION
Євстратій Зоря
Якби ми прислухалися до порадників, то не мали б незалежної церкви
11:57
Rheinmetall
Німецькі збройові компанії виходять на пік виробництва через війну РФ проти України, – Bloomberg
11:56
Джонні Депп
Каннський кінофестиваль відкриє французька стрічка з Джонні Деппом
11:54
Фіксував наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю: СБУ затримала ворожого інформатора
11:46
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
11:42
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон і Сі Цзіньпін зустрілись у Китаї
11:40
Міноборони РФ
У РФ можуть звільнити ще більше військових командувачів через невдачі на фронті, - британська розвідка
11:31
Ексклюзив
путін
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
11:30
Київ дощ
У Києві зафіксували 90-річний рекорд добової кількості опадів
11:16
церква
На Житомирщині церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ
11:13
Гуменюк: окупанти риють окопи в Криму, аби російський десант не повтікав додому
11:11
Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів
10:58
Андрій Мельник
Тема України перестає бути топовою в німецьких ЗМІ та політичних ток-шоу, – експосол Мельник
10:45
У ЗСУ розповіли про нову тактику Росії із використанням дронів
10:29
Андрій Мельник
Експосол Мельник пояснив, чому Німеччина довгий час не хотіла давати Україні зброю
10:21
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росія 5 квітня обстріляла центр Берислава на Херсонщині: поранений чоловік помер у лікарні
10:17
Бахмут
Череватий про ситуацію в Бахмуті: Бої в міській забудові найскладніші
10:10
Інфографіка
валюта євро
Курс валют в Україні на 6 квітня: ціна євро перевищила 40 грн
10:08
OPINION
Павло Клімкін
Чого шукає Макрон у Китаї
10:06
Нова Зеландія
Спецслужба Нової Зеландії заявила про постійні спроби іноземного втручання
10:02
Новини компаній
Волонтери передали військовим чергову партію благодійної допомоги
09:58
Польський бізнес планують залучати у відбудові України: Кубраков і Буда підписали меморандум
09:36
Оновлено
Іван Федоров, мер Мелітополя
"Нічне жахіття для окупантів": у Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер міста
09:30
без електрики леп
На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі
09:24
нафта
Світові ціни на нафту впали: у чому причина
09:21
Ворог атакував Запоріжжя
Унаслідок атак РФ на Запорізьку область 5 квітня уражено агропідприємство, квартири й будинки
09:20
У Куп'янському районі Харківщини унаслідок обстрілів ворога поранений чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV