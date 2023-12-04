У США заарештували колишнього працівника посольства на Кубі, його підозрюють в роботі на режим Кастро, - AP

Про це повідомляє Associated Press.

У п'ятницю, 73-річний Мануель Роча був заарештований в Маямі за кримінальним звинуваченням, і очікується, що більш детальна інформація про цю справу буде оприлюднена на судовому засіданні в понеділок, повідомили двоє людей, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати поточне федеральне розслідування.

За словами одного зі співрозмовників, Роча звинувачується у просуванні інтересів кубинського уряду. Федеральний закон вимагає, щоб люди, які виконують політичні замовлення іноземного уряду або організації всередині США, реєструвалися в міністерстві юстиції, яке в останні роки посилило кримінальне переслідування незаконного іноземного лобіювання.

Довідково: 25-річна дипломатична кар'єра Роша пройшла за часів правління як Демократичної, так і Республіканської адміністрацій, більшу частину якої він провів у Латинській Америці під час Холодної війни, періоду іноді жорсткої політичної та військової політики США. Серед його дипломатичних посад - робота у Відділі інтересів США на Кубі в період, коли США не мали повноцінних дипломатичних відносин з комуністичним урядом Фіделя Кастро.