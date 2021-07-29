У США заявили про побудову Китаєм 110 шахт для міжконтинентальних ядерних ракет: це свідчить, що в КНР їх більше ніж в Росії
Американські експерти заявляють, що КНР будує нові шахти для базування міжконтинентальних ракет, обсяг яких свідчить, про десятикратне збільшення ядерного арсеналу
Про це йдеться в заяві Федерації американських вчених (FAS), передає ВВС.
Вчені дослідили супутникові знімки з Синцзян-Уйгурського автономного округу на заході КНР та на їх основі заявили про побудову 110 шахт для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).
Як пише видання, у оборонному відомстві США висловили стурбованість у зв'язку з нарощуванням ядерного потенціалу КНР.
Водночас наголошується - це друга база ракет шахтного базування на заході країни, будівництво якої відстежили за останні два місяці.
На цьому місці може розміститися близько 110 шахт для МБР.
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Минулого місяця газета Washington Post повідомила про 120 шахт, виявлених в пустельному районі Юмень, в сусідній провінції Ганьсу.
У своїй доповіді у понеділок FAS наголосили, що новий майданчик шахтного базування міжконтинентальних балістичних ракет в Хамі, приблизно в 380 км на північний захід від Юменя, перебуває на набагато більш ранній стадії будівництва
По супутникових знімках видно, що будівництво ведеться в пустелі приблизно за 100 км на північний захід від міста Хамі, на площі у 800 кв. км. Шахти будуть розташовуватися досить далеко від морських берегів Китаю, і тому, вважають експерти, стануть невразливими для звичайних крилатих ракет, які можна запустити з військових кораблів в Тихому океані.
Вчені заявляють, що будівництво нових шахт свідчить про збільшення ядерного арсеналу Пекіна приблизно в 10 разів, тобто це найзначніше збільшення китайського ядерного арсеналу за всю історію.
"Кількість нових китайських шахт у стадії будівництва перевищує кількість шахтних міжконтинентальних балістичних ракет, експлуатованих Росією, і становить більш ніж половину чисельності всіх американських міжконтинентальних балістичних ракет", - кажуть експерти.
Нагадаємо, значний відсоток ядерного потенціалу РФ - наземні оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М" та ракети на субмаринах.
- 28 липня РФ та США у Женеві розпочали перемовини про "стратегічну стабільність". Переговори започаткували з метою закласти основу для майбутньої системи контролю над озброєннями і зниження ризику ядерної війни
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