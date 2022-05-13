Про це повідомляє видання "Сега".

Болгарський скульптор Неделчо Костадінов відреагував на війну в Україні шокуючою скульптурою. Метровий бронзовий монумент під назвою "Крик української матері" його авторства був встановлений у Княжому саду болгарської столиці навпроти пам’ятника окупаційній радянській армії.

Дозвіл на встановлення скульптури надала мерія Софії. Також влада подбала про достатню кількість поліції, аби унеможливити провокації прихильників Росії. Ця передбачливість виявилася не зайвою, бо на заході були помічені прихильники ультранаціоналістичної проросійської партії "Відродження", а також депутат від цієї партії Микола Дренчев.

"Війна жахлива, війна є втіленням найтемнішої природи нас, людей! За життя, за смерть, за свободу, за уроки, яких ми не засвоїли. За вибір, який ми повинні зробити сьогодні для нашого майбутнього!" – так пояснили організатори акції ідею появи скульптури "Крик української матері".

Один із організаторів, режисер Джекі Стоєв заявив, відкривачи пам’ятник: "Немає жодних ідеологічних, політичних, а тим більше людських причин вбивати дітей і матерів".

Як повідомляє видання БТА, скульптура викликала бурхливі реакції у соціальних мережах. Навіть ті, хто підтримує Україну, коментували негативно естетику фігури. Але шанувальники твору порівняли образ із "Криком" Мунка та "Гернікою" Пікассо.

"Я очікував і позитивних, і негативних реакцій. Вона не красива, але й правда теж некрасива", - коментував в інтерв'ю БТА скульптор Неделчо Костадінов.

"Крик української матері" залишився на постаменті менш як дві години. Її прибрали, "щоб не дратувати тих, хто естетично чи політично його не схвалює".

Втім таку реакцію, вочевидь, передбачали, а встановлення скульптури раче було перформенсом. Адже вона не створювалась, як реакція на події в Україні, а відома вже з 2020 року, коли скульптор виставив її вперше.

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