У столиці повідомили про замінування ТРЦ "Гулівер"

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Будівля знаходиться за адресою площа Спортивна, 1. На місце виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС, вибухотехніки та лікарі швидкої



Наразі вирішується питання про евакуацію людей та працівників ТРЦ



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