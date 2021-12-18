У столиці повідомили про замінування ТРЦ "Гулівер"
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Гулівер"
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Будівля знаходиться за адресою площа Спортивна, 1. На місце виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС, вибухотехніки та лікарі швидкої
Наразі вирішується питання про евакуацію людей та працівників ТРЦ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе