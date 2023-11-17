У центрі Москви пограбували двох чоловіків біля банку: викрали близько 300 млн рублів

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ ТАСС та РІА "Новости", а також низка телеграм-каналів.

За інформацією росЗМІ, інцидент стався близько 19:30 за місцевим часом у районі вулиці Краснопресненської. Невідомі вистрілили вісім разів, унаслідок стрілянини начебто постраждала одна людина.

За інформацією росЗМІ, грабіжники викрали близько 300 млн рублів (понад 120 млн грн в еквіваленті). Двоє чоловіків забрали гроші в кур'єра й утекли автомобілем "Мерседес". У Москві оголошено план "Перехоплення".

За інформацією телеграм-каналу 112, напад стався на приватних "обнальників". Чоловіки, які приїхали до відділення банку, мали з собою велику суму з грішми. З "мерседеса" вибігли невідомі та зі стріляниною спробувала відібрати сумки. Чоловіки начебто змогли відстояти 7 мільйонів, які залишилися на дні сумки. Точну суму викраденого ще встановлюють.