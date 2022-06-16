У Центробанку визнали важку ситуацію в російській економіці
Ситуація в Росії після початку повномасштабної війни та запроваджених у відповідь санкцій є важкою і як мінімум найближчим часом проблеми Росії не завершаться
Про це заявила очільниця Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна.
За її словами, експорт із Росії зараз йде зі знижкою, а от імпортувати в Росію доводиться "з премією".
Крім того, Набіулліна упевнена, що як мінімум найближчим часом проблеми Росії не завершаться в так, "як раніше", в Росії уже не буде.
"Зовнішні умови змінилися надовго, якщо не назавжди, і значно змінилися", - сказала вона.
Набіулліна заявила, що в Росії зараз склалися умови "безпрецедентної невизначеності", в яких не потрібно шукати винних, а варто "виявляти гнучкість" у реакції на зміни.
- 20 травня Головне управління розвідки МО України заявило, що Економіка РФ продовжує руйнуватися. Зареєстровано уже понад 60 тис. справ про банкрутство.Світові банки масово припиняють співпрацю з Росією, скорочується імпорт китайських технологій та падає видобуток нафти. В Росії прогнозують спад економіки на рівні 8,8%.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.3
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.1
- Актуальне
- Важливе