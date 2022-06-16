У Центробанку визнали важку ситуацію в російській економіці

Про це заявила очільниця Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна.

За її словами, експорт із Росії зараз йде зі знижкою, а от імпортувати в Росію доводиться "з премією".

Крім того, Набіулліна упевнена, що як мінімум найближчим часом проблеми Росії не завершаться в так, "як раніше", в Росії уже не буде.

"Зовнішні умови змінилися надовго, якщо не назавжди, і значно змінилися", - сказала вона.

Набіулліна заявила, що в Росії зараз склалися умови "безпрецедентної невизначеності", в яких не потрібно шукати винних, а варто "виявляти гнучкість" у реакції на зміни.

20 травня Головне управління розвідки МО України заявило, що Економіка РФ продовжує руйнуватися. Зареєстровано уже понад 60 тис. справ про банкрутство.Світові банки масово припиняють співпрацю з Росією, скорочується імпорт китайських технологій та падає видобуток нафти. В Росії прогнозують спад економіки на рівні 8,8%.