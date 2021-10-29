У вбивстві сумського активіста Іваніни може бути російський слід, а наступним може вибухнути Дніпро, - заява очільників "Правого сектору"

Таку думку на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі висловив лідер партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко.



Нагадаємо, Олександра Іваніну було вбито увечері 27 жовтня в Сумах. Активіста на очах у цивільної дружини розстріляв з пістолета невідомий. Одразу 4 кулі влучили в хлопця. Він помер на місці.



"Це не є якісь кримінальні розборки чи побутове вбивство, на що можуть кивати місцеві правоохоронні органи. Це – політичне вмотивоване замовне вбивство. Працював професійний кілер", - зазначає А. Тарасенко.



Зазначимо, що в грудні минулого року на Іваніну вже було здійснено замах. В центрі Сум в чоловіка кілька разів вистрілив Сергій Василенко, якого на Сумщині називають кримінальним авторитетом. Сам Іваніна неодноразово звертав увагу правоохоронців, що Сергій Василенко разом з іншим Василенком – Петром на прізвисько Пєтя Буринський, погрожували активісту убивством. Правоохоронці ніяк не відреагували.За словами Сергія Супруна, лідера сумського осередку "Правого сектора", найбільш ймовірний у вбивстві російський слід. Кілер міг бути засланий ФСБ РФ. Це була добре підготовлена спецоперація, яку готували не один день. У складі групи були люди для відходу, для додаткової розвідки.Факт вбивства є показовим залякуванням патріотичного суспільства Україна, спробою придушити активні дії, пов’язані з антикорупційною діяльністю. Поки наші бійці захищають територіальну цілісність України на лінії фронту, війна триває і в тилу, наголошує А. Тарасенко.Активісти звернулись з заявами до ДБР, МВС, Президента України та Верховної Ради. Вимагають створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування цього резонансного убивства, а також прозорого слідства.Загалом російські спецслужби мають сценарії по всіх містах сходу та півдня, контролюючи місцеві еліти, вказує Тарасенко. Найбільш критично - в Дніпрі, де британські журналісти розкрили цілу кримінальну мережу на чолі з Геннадієм Корбаном (бізнес-партнер мера Дніпра Бориса Філатова) і Михайлом Кошляком (депутат Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ, власник кількох охоронних фірм)."Це не поодинокий випадок. І не лише на Сумщині. Зрощення криміналу з правоохоронними структурами та з владою на місцях в Україні навіть стало предметом розслідування британських журналістів. Буквально кілька днів тому вийшло розслідування Тіма Вайта, який досліджував питання гібридного впливу Російської Федерації на місцеві еліти. Він звертав увагу і на Одесу, на Харків, і в першу чергу на Дніпро. Де розслідував діяльність мера Бориса Філатова, тіньового мера Геннадія Корбана та Михайла Кошляка, який є силовим крилом", - зазначив А. Тарасенко.