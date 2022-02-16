У Великій Британії рекордна інфляція з 1992 року: у січні споживчі ціни в річному вимірі зросли на 5,5%

Про це повідомляє пресцентр Національної статистичної служби Великої Британії.



Рекордний показник 1992 року становить 7,1% зростання. У грудні 2021 року ця цифра була на рівні 5,4%.



Водночас індекс споживчих цін, що включає вартість житла, протягом року зріс на 4,9%.

"Найбільший внесок у зростання 12-місячного рівня інфляції з грудня 2020 року по січень 2022 року зробили одяг і взуття, житлові та побутові послуги, а також меблі та побутові товари", - йдеться у повідомленні.



У статистичній службі зазначають, що таке зростання було компенсоване за рахунок зниження цін на ресторани, готелі та транспорт.



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