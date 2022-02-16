У Великій Британії рекордна інфляція з 1992 року: у січні споживчі ціни в річному вимірі зросли на 5,5%
Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Великій Британії протягом 12 місяців з грудня 2021 року включно до січня 2022 року зріс на 5,5%, що є рекордним показником з 1992 року
Про це повідомляє пресцентр Національної статистичної служби Великої Британії.
Рекордний показник 1992 року становить 7,1% зростання. У грудні 2021 року ця цифра була на рівні 5,4%.
Водночас індекс споживчих цін, що включає вартість житла, протягом року зріс на 4,9%.
"Найбільший внесок у зростання 12-місячного рівня інфляції з грудня 2020 року по січень 2022 року зробили одяг і взуття, житлові та побутові послуги, а також меблі та побутові товари", - йдеться у повідомленні.
У статистичній службі зазначають, що таке зростання було компенсоване за рахунок зниження цін на ресторани, готелі та транспорт.
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