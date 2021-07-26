У Венесуелі Мадуро заявив про готовність йти на діалог з опозицією заради повернення арештованих грошей країни

Про це пише Reuters.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що він має намір розпочати діалог з політичною опозицією країни на чолі з Хуаном Гуайдо в Мексиці.



У травні цього року опозиція змінила стратегію та заявила про готовність повернутися до переговорів щодо врегулювання політичної кризи у Венесуелі.



Мадуро прийшов до влади у Венесуелі в 2013 році, коли замінив на посаді президента Уго Чавеса, який помер від раку. Опозиція країни, США та Європейський Союз звинувачують його у корупції, порушеннях прав людини та фальсифікації переобрання у 2018 році. Мадуро заперечує звинувачення.



У червні дипломати у Вашингтоні, Брюсселі та Оттаві заявили, що будуть готові переглянути свої санкції проти уряду Мадуро, якщо діалог з опозицією призведе до значного прогресу у напрямку вільних і чесних виборів.



"Я можу сказати вам, що ми готові поїхати до Мексики", - сказав Мадуро в інтерв'ю державній телекомпанії "Телесур".



Опозиція Венесуели на чолі з Хуаном Гуайдо звинуватила Мадуро у використанні попередніх раундів переговорів, щоб виграти час в умовах дипломатичного та санкційного тиску з боку США та інших держав. Гуайдо визнаний Вашингтоном та кількома іншими західними демократіями законним лідером країни.



Опозиційні групи заявили, що готові домовлятися про умови президентських та парламентських виборів з урядом Мадуро.



У свою чергу, Мадуро заявив, що хоче, щоб переговори були зосереджені на скасуванні санкцій США, спрямованих на фінансовий та нафтовий сектори.



Він додав, що переговори включатимуть "всю опозицію", маючи на увазі політиків, які не погодились із закликом Гуайдо бойкотувати парламентські вибори 2020 року, на яких виграла правляча "Об'єднана соціалістична партія Венесуели" Мадуро.



"Ми йдемо на діалог, в якому ми всі повинні взяти на себе зобов'язання, вимагати скасування кримінальних санкцій, повернення рахунків та активів за кордоном, які належать Венесуелі. Опозиція повинна взяти участь у мирних переговорах та відмовитись від шляху насильства", -написав Мадуро у Twitter.



Венесуела під керівництвом Мадуро скотилася в економічну прірву. Інфляція в країні в 2020 році склала 3000%. Банк Англії заарештував золотовалютні резерви Венесуели на суму 1.2 млрд. $

