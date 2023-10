У Відні представили фільм "Табір мужності" про дівчинку з Маріуполя та її бабусю

Про це повідомляє Укрінформ.

Кінопоказ провели в ресторані GRND у присутності дипломатів і представників української громади.

Стрічка оповідає про життя українських біженок у літньому гірському таборі в австрійських Альпах. Табір психологічної реабілітації для постраждалих від війни українських родин організував фонд Mountain Seed Foundation (MSF), заснований українкою Іриною Приходько та американським ексморпіхом Нейтаном Шмідтом.

"Ми дуже раді, що американський режисер Макс Лоу відзняв фільм про наш табір та Мілану з Ольгою. Він зробив цю історію відомою, адже стрічка виходить на Netflix, і це дуже важливо – ми не хочемо, щоб забували про Україну і про війну, що триває зараз в нашій країні", - сказала Ірина Приходько після презентації фільму.

Приходько розповіла, що організувати реабілітаційний табір запропонував Нейтан Шмідт, який після участі у війні в Іраку мав сильний постравматичний стресовий розлад і подолав його за допомогою гір і скелелазіння.

"Ми з чоловіком організовували відпочинок в Австрії для дітей загиблих учасників АТО у 2019 році, коли тільки-но сюди приїхали. Потім родина Нейтана, з якою ми дружимо, і які раніше жили в Україні, вирішила підтримати цю ідею та спільно заснувати фонд для допомоги українським сім'ям, передусім дітям, які постраждали від російської агресії. Це було у 2021 році, а в 2022-му почалося повномасштабне вторгнення РФ, і місія нашого фонду стала ще більш нагальною та важливою", - сказала Приходько.

Взяти участь у літньому таборі в австрійських Альпах запросили сім'ї вимушених переселенців з найбільш постраждалих регіонів.

"Це були родини з Маріуполя, які пережили облогу міста, з Харкова, який перебував під постійними обстрілами, та Бучі, які зазнали російської окупації. У двох сімей з Дніпра війна забрала рідних. Ми шукали тих, кому дійсно потрібна психологічна допомога і хто має сильну травму. Скелелазіння та підкорення вершин дозволяє перебороти страх та вселити впевненість у себе. Крім того, в нашому таборі працює волонтером кваліфікований психолог – професор Єльського університету Аміт Орен, який допомагає учасникам в лікуванні їхніх душ", - розповіла Приходько.

З Міланою та її бабусею Ольгою організатори табору познайомилися під час одного із заходів арттерапії від MSF у Братиславі, де їх і запросили до табору в Альпах. Згодом організатори дізналися, що під час російського обстрілу з "Градів" мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року Мілана втратила маму, а її бабуся - доньку. При цьому трирічна на той час дівчинка опинилася під завалами. Її врятували, але але вона втратила ногу і, переживши кілька операцій, заново вчилася ходити.

У 2018 році київський стрітарт-художник Саша Корбан створив портрет Мілани на багатоповерхівці у Маріуполі, але після окупації міста Росією у 2022 році мурал знищили росіяни.

"Коли ми розповіли цю історію Максу Лоу, це його дуже вразило та зацікавило, тому що він сам мав схожу травму, втративши батька. І він приїхав у наш табір зробити фільм, історію про Мілану та її трагедію", - сказала Приходько.

Співзасновниця фонду MSF також поідомила, що в 2023 році літній табір у горах відвідали 29 родин загиблих українських військових, а Мілану з бабусею запросили знову.

"Ми побачили, що цього разу у Мілани вже більше впевненості в собі, вона переборює себе і свій страх, і ми раді цьому прогресу", - зазначила співзасновниця MSF.

Мілану та Ольгу, які наразі живуть у Братиславі, запросили на кінопоказ у Відні.

"Фільм вийшов дуже чутливим. Дивовижний режисер, який дуже відчуває людський біль. І те, що він відтворив у цьому фільмі про нас – це дуже дорого коштує. Ми також дуже дякуємо фонду, який дійсно став для нас великою родиною. Світ не без добрих людей, як у нас кажуть в Україні. Але ви – найщиріші, і навчили нас бути мужніми та сміливими", - сказала пані Ольга після кінопоказу.

На Netflix фільм "Табір мужності" доступний з 15 жовтня. Подивитися його на стрімінговій платформі можна за посиланням.

Раніше польсько-українська стрічка In the Rearview про біженців із України перемогла на фестивалі War on Screen у Франції.