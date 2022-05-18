У відповідь на заборону RT та санкції проти Путіна та його оточення, Росія закрила корпункт канадського мовника CBC у Москві

Про російські контрсанкції повідомляє Sky News.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває московське бюро CBC Канади та знімає візи і акредитацію у журналістів суспільного мовлення.

"З жалем ми продовжуємо помічати відкриті напади на російські ЗМІ з країн так званого колективного Заходу, які називають себе цивілізованими", - сказала журналістам речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вочевидь, йдеться про те, що Канада заборонила російський державний пропагандистський телеканал Russia Today. Хоча це було зроблено ще 17 березня.

"Ухвалено рішення про вжиття відповідних, я підкреслюю, заходів у відповідь на дії Канади: закриття Московського бюро Канадської телерадіомовної корпорації, у тому числі анулювання акредитацій та віз їх журналістів", - зазначили у МЗС РФ.

Не менш вагомою причиною для такого кроку могла стати заборона з боку Канади на в'їзд у країну особисто Володимиру Путіну, Сергію Лаврову та Сергію Шойгу та їхньому найближчому оточенню – всього 1 тис. росіян. Вона була ухвалена якраз напередодні, 17 травня.

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