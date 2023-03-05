У Вільнюсі перейменують музей Пушкіна
Наступного тижня Рада Вільнюського міського самоврядування обговорить перейменування Літературного музею ім. Олександра Пушкіна у музей-садибу Маркучяй
Про це повідомляє видання LRT.
Міська влада стверджує, що мета перейменування – повернути музею історичну назву.
"Повернення історичної назви відповідає діяльності, якою нині займається музей", – йдеться у записці.
Зазначається, що нова назва узгоджена з представниками міністерства культури, державної комісії з литовської мови та факультету історії Вільнюського університету.
Музей імені Олександра Пушкіна - перший літературний музей у Вільнюсі. Повідомляється, що власниця маєтку Варвара Мельникова в 1899 вийшла заміж за Григорія Пушкіна, сина російського поета Олександра Пушкіна. Після її смерті, за заповітом у 1940 році маєток було передано міській громаді. Представники міського самоврядування зазначають, що за заповітом власниці, маєток мав назву садиба Маркучяй.
- В листопаді Харківська міська рада повідомила про демонтаж пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Зазначено, що його відправили на "відповідальне зберігання".
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