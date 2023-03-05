Про це повідомляє видання LRT.

Міська влада стверджує, що мета перейменування – повернути музею історичну назву.

"Повернення історичної назви відповідає діяльності, якою нині займається музей", – йдеться у записці.

Зазначається, що нова назва узгоджена з представниками міністерства культури, державної комісії з литовської мови та факультету історії Вільнюського університету.

Музей імені Олександра Пушкіна - перший літературний музей у Вільнюсі. Повідомляється, що власниця маєтку Варвара Мельникова в 1899 вийшла заміж за Григорія Пушкіна, сина російського поета Олександра Пушкіна. Після її смерті, за заповітом у 1940 році маєток було передано міській громаді. Представники міського самоврядування зазначають, що за заповітом власниці, маєток мав назву садиба Маркучяй.