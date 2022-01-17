У випадку наступу РФ можливий лише політичний вплив НАТО, у решті - розраховуємо на свої сили, - Залужний

Про це Залужний сказав у інтерв'ю Укрінформу.



"Все, на що ми сподіваємося і чого хочемо - щоб країни-члени Альянсу здійснили відповідні рухи у політичному вимірі, з метою позбавити Російську Федерацію можливості залучити більш значні сили та розпочати новий наступ проти України. У союзників по НАТО для цього є відповідні важелі впливу та можливості", - сказав головнокомандувач ЗСУ.



Залужний наголосив, що зараз у НАТО розуміють, яку ціну можуть заплатити, якщо не відреагують на агресію РФ. В Альянсі, за його словами, пам'ятають уроки історії, зокрема бездіяльність у 1938-1939 роках. Також Залужний нагадав про випадки, коли реакція НАТО була недостатньою.



"Напевно, щось більше варто було зробити у 2008 році, дійсно використати політичні важелі впливу, коли розпочалася війна проти Грузії. Щось більше, напевно, можна було зробити в 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу. Саме на такий, політичний вплив Альянсу ми дійсно покладаємо надії. В решті - розраховуємо на свої сили", - наголосив Залужний.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускає збільшення військ Альянсу на східному фланзі, якщо Росія знову здійснить напад на Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.

Чиновник США назвав сценарій та терміни провокації РФ для нового вторгнення в Україну, можлива атака диверсантів на проросійські сили.



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