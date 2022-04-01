У віці 86 років помер легендарний футболіст "Динамо" Турянчик
На 87-му році життя зупинилося серце легендарного футболіста "Динамо" Василя Турянчика
Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".
Про причину смерті легенди "Динамо" не говорять. Василю Турянчику було 86 років.
За свою кар'єру Турянчик чотири рази ставав чемпіоном СРСР. Виступав на позиції захисника та опорного півзахисника.. Учасник першого єврокубкового матчу "Динамо" проти "Колрейна" в 1965-му.
Загалом зіграв за "Динамо" більше ніж 300 матчів. У період з 1965 по 1969 рік був капітаном київського топ-клубу.
Після завершення кар'єри футболіста Василь Турянчик повернувся до рідного Закарпаття. Тренував дорослі й дитячі команди в Ужгороді, Іршаві та Мукачеві, де й провів останні роки життя.
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