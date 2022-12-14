У ВМС назвали кількість кораблів, які Росія утримує в Чорному, Азовському і Середземному морях
У Чорному морі станом на 14 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, іще 11 суден розміщено в Азовському та Середземному морях
Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗС України.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - сказано в повідомленні.
- 9 грудня Росія завела ракетоносії до пунктів базування.
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