Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗС України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - сказано в повідомленні.

9 грудня Росія завела ракетоносії до пунктів базування.

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